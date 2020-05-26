سلبية المسحة الثانية لمحافظ الدقهلية وزوجته

جاءت نتجة المسحة الثانية الخاصة بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وزوجته اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر تحول نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا إلى سلبية وذلك طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.

يأتي ذلك بعد عدة أيام عقب إجرائهم المسحة الأولى وتبين أنها تحولت من إيجابية وسلبية.

وكان الدكتور أيمن مختار قد أعلن في تصريحات سابقه له من يومين عن تحول نتيجته في المسحة الاولى من إيجابية إلى سلبية مؤكدا على ثقته في المنظومة الصحية وما تقوم به من اجل رعاية المرضى أيا كانوا مؤكدا ان البروتوكول الجديد التى اعلنته وزارة الصحه لفحص وعلاج المصابين أو المشتبه في اصابته بالفيروس جيد جدا ويسهل كثيرا على المواطنين نظرا لتخصيص 320 مستشفى على مستوى الجمهورية للفحص العلاج كان للدقهلية نصيب منهم نحو 30 مستشفى مركزى وعام وجامعى وتأمين صحى على مستوى المحافظة.