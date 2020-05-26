 المغرب يسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة شفاء - بوابة الشروق
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المغرب يسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا و67 حالة شفاء

هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 12:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 12:44 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيرة إلى ارتفاع الإصابات بالفيروس إلى 7556 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة أنباء المغرب العربي «ماب»، اليوم الثلاثاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 67 حالة شفاء جديدة من «كوفيد - 19»؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت الشفاء إلى 4841.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 347 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من خمسة ملايين إصابة.

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