وجد كثير من المحتاجين والمتضررين اقتصاديًا من أزمة كورونا حلًا في صناعة الكمامات القطنية والتي وفرت أبواب دخل لكثير من الفقراء من المساكن العشوائية في بنجلاديش آسيا، لعمال الحياة البرية فى كينيا الإفريقية ليتم توزيع الكمامات ذات طبقتي القطن بينهما مرشح على الأطباء والسائقين والباعة لوقايتهم من الإصابة.

وفى بنجلاديش التي تشكل صناعة الأقطان 80% من ناتجها القومي، ومع بلوغ عدد مصابي كورونا 25 ألف حالة، قررت منظمة إغاثة المهاجرين بعد الشواطئ تحويل عملها في قرية شامليبور البنجالية بالقرب من مخيمات نازحي الروهينجا من تدريب الأهالي علي صنع أدوات سباكة آمنة لتدريب الأهالي على صنع أقنعة قطنية لتجنيب النازحين تفشى الوباء.

وتقول روجينا كاتريمبون مديرة المنظمة، إنهم دربوا 70 من أهالى القرية علي صنع الأقنعة القطنية، ومنذ بدء الإنتاج نهاية مارس تمكن الفريق من عمل 80900 كمامة، بينما يهدف الفريق لصنع 200 ألف كمامة أخرى الـ3 أشهر القادمة لتقوم منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة بتوزيعها على الأطباء واللاجئين.

وتضيف روجينا أنه رغم أن الكمامات الطبية أفضل من تلك القطنية إلا أن شحها ببعض المناطق يجعل الحاجة للكمامات القطنية كبير.

وفى محمية لحمر زرد غريفي في سيمبيورا شمال كينيا، دربت منظمة حماية الحمر الوحشية هناك مراقبات المحمية من فتيات القرية علي صناعة الكمامات القطنية لكسب رزقهن بعد توقف مشروع صناعة المعقمات بعد إغلاق المدارس بحسب بليندا لوماكي.

وتمكن فريق الفتيات خلال أسبوعين من العمل من إنتاج 500 قناع قطن لأهل القرية مع خطة للتوسع لتغذية السوق الكيني إذ تملك كينيا أصرم القيود على ارتداء الكمامات التي يواجه من لا يلتزم بها عقوبة 6 أشهر سجن.

وتحمل الكمامات المصنوعة من قبل الفتيات الكينيات رسمًا لحمار غريفي الوحشي المهدد بالانقراض كوسيلة لرفع الوعي بالحياة البرية.

وفى 5 دول أفريقية هي بنين والكونغو الديمقراطية ونايجيريا، والسنغال وكينيا، تطلق عاملة الإغاثة إميليا سيرالتو مبادرة أقنعة أفريقيا، والتي تعمل مع باعة الأقطان المحليين، ونجحت بتوفير دخل شبه شهري لعمالها في كينيا.

كما وزعت 7000 قناع بنطاق عملها بينما تجهز لبيع 3000 كمامة أخري.

وفى شمال شرقى الهند تعمل منظمة تطوير المناطق المهمشة فى شندال علي الحدود الهندية البورمية علي تدريب 20 خياطة، و15 عاملة أقطان على صناعة الكمامات القطنية؛ لتوفير دخل معقول إذ يبلغ سعر الكمامة محليًا 50 روبيًا وعلى المستوى التصديري 100 روبيا.

ويستخدم الفريق ألياف القطن العضوية بدلًا من غيرها نظرًا لأنها صديقة للبيئة.