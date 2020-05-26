 شركات الخطوط الجوية فى العالم تتلقى دعما حكوميا بواقع 123 مليار دولار - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 مايو 2020 6:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

شركات الخطوط الجوية فى العالم تتلقى دعما حكوميا بواقع 123 مليار دولار

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 5:25 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 5:25 م

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا) اليوم الثلاثاء بأن الحكومات في مختلف أنحاء العالم خصصت 123 مليار دولار لمساعدة شركات الخطوط الجوية المتضررة جراء جائحة كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد في إفادة صحفية من جنيف، أنه تم تخصيص 45 % من هذا المبلغ لإعانات الأجور وتمويل الأسهم والإعفاءات الضريبية، وتخصيص الـ 55 % المتبقية في صورة قروض حكومية واجبة السداد.

وقال ألكسندر دي جونياك، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إنه يتعين على الحكومات أن تدرك أن عبء الديون المتزايد هذا ستترتب عليه عواقب.

كما حذر من أن "هذا سيجعل (مدة) الانتعاش أطول وأكثر صعوبة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك