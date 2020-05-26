محافظ بورسعيد يحدد خطة العزل المنزلي لمواجهة كورونا

حدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خطة العزل المنزلي ومهام إدارة الطب الوقائي وأجهزة الصحة خلال المرحلة المقبلة، ضمن خطة المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.

وطالب محافظ بورسعيد خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، بمكتبه مع قيادات الصحة وإدارة الطب الوقائي، وكلية الطب، بالالتزام بنظام العزل المنزلي طبقًا لتوجيهات وزارة الصحة، والمستشفى مسؤولة عن متابعة مرضاها المعزولين منزليًا طبيًا كل يومين، وأخذ المسحات بالمنزل طبقًا للمواعيد الخاصة بوزارة الصحة لسحب المسحات حسب الجدول المقرر بذلك، على أن تتم عملية تعقيم المنازل قبل وصول المصاب بكورونا من المستشفى بعد تحديد حالته، ووجود متابعة دورية لذلك بمعرفة الطب الوقائي وبالتنسيق مع مسؤولي الحي المتواجد به منزل المصاب.

وشدد على ضرورة التنسيق بين المسؤولين والطب الوقائي لمتابعة التزام الحالات التي تخضع للعزل المنزلي؛ للتأكد من عدم مغادرتها للمنزل والاختلاط مع الآخرين.

وأوضح أن أي أمر يتعلق بعلاج المريض وتطور حالته مسؤولية المستشفى التي أخذت عينة المسحة وصرفت العلاج.

وأشار إلى توفير سيارة لنقل المصاب الذي ثبتت إيجابية حالته دون أعراض إلى المنزل حرصًا على سلامته وسلامة الآخرين، كما يتم توفير سيارة لانتقال فريق الطب الوقائي لمتابعة المخالطين، وسيارة لانتقال فريق الطب العلاجي عند إجراء المسحة الثانية، وصرف مديرية الصحة ومديري المستشفيات

العلاج للحالات المرضية التي تخضع للعزل المنزلي.