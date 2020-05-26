 أيرلندا بدون وفيات بفيروس كورونا لأول مرة منذ مارس - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 مايو 2020 4:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

أيرلندا بدون وفيات بفيروس كورونا لأول مرة منذ مارس


نشر فى : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 4:02 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 4:02 ص

د ب أ

كشفت السلطات الأيرلندية عن عدم تسجيل أي وفيات بفيروس كورونا المستجد يوم الاثنين، لأول مرة منذ 21 آذار/مارس.

وسجلت البلاد حتى الآن 1606 وفاة بالفيروس، بينما ارتفعت حالات الإصابة خلال الليلة الماضية بمقدار 59 شخصا إلى 24 ألفا و698، حسبما أعلنت الصحية الأيرلندية.

وحسب إحصاءات صدرت يوم السبت، فإن 1 من كل 3 حالات إصابة في البلاد ترتبط بالعاملين بالمجال الطبي، بإجمالي 7842 حالة.

وأشاد رئيس الوزراء ليو فارادكار، بهذا "الإنجاز المهم" على تويتر، وقال: "سننتصر".

وبدأت أيرلندا في 18 أيار/مايو في عمليتها التدريجية للتخفيف من القيود التي تهدف إلى إبطاء تفشي الفيروس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك