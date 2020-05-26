السعودية تعلن تفاصيل رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

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أصدر وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تعميمين بشأن قرار رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بمساجد وجوامع المملكة ماعدا - مدينة مكة المكرمة.

وبحسب القرار، سيتم أولاً:

1- فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشر دقائق.

2- الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الآذان والإقامة إلى عشر دقائق.

3- فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.

4- رفع المصاحف والكتب مؤقتاً.

5- إلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلي.

6- ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين.

7- إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.

8- عدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شي آخر من طيب أو سواك.

9- إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

ثانياً: فيما يتعلق بصلاة الجمعة فقد وجّه الوزير بما يلي:

1- إقامة صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها.

2- أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة.

3- فتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ20 دقيقة.

4- ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.

كما وجه بالإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات؛ وكذلك حلقات التحفيظ في المساجد.