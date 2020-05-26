السعودية تعلن تفاصيل رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة في المساجد

أصدر وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تعميمين بشأن قرار رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بمساجد وجوامع المملكة ماعدا - مدينة مكة المكرمة.
وبحسب القرار، سيتم أولاً:
1- فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشر دقائق.
2- الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الآذان والإقامة إلى عشر دقائق.
3- فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة.
4- رفع المصاحف والكتب مؤقتاً.
5- إلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلي.
6- ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين.
7- إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه.
8- عدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شي آخر من طيب أو سواك.
9- إغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.
ثانياً: فيما يتعلق بصلاة الجمعة فقد وجّه الوزير بما يلي:
1- إقامة صلاة الجمعة مؤقتاً في المساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها.
2- أن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بـ20 دقيقة.
3- فتح الجوامع قبل صلاة الجمعة بـ20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ20 دقيقة.
4- ألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.
كما وجه بالإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات؛ وكذلك حلقات التحفيظ في المساجد.