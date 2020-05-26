حاكم نيويورك يقرع جرس افتتاح البورصة مع عودة المتعاملين

قرع حاكم نيويورك أندرو كومو جرس افتتاح بورصة نيويورك اليوم الثلاثاء، حيث عاد عدد محدود من المتعاملين إلى قاعة التعاملات والتداول التاريخية للمرة الأولى منذ مارس.

وكان وباء فيروس كورونا المستجد، شديدا في مدينة نيويورك بشكل خاص، حيث عانت المدينة من حوالي 20 ألف حالة وفاة، أي حوالي خمس إجمالي الوفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بأكملها.

وتم إغلاق قاعة التداول بعد تفشي الفيروس وإصابة عدة حالات داخل المبنى.

وتم افتتاح التعامل على ارتفاع بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة حتى أمس الاثنين بسبب إحياء يوم ذكرى العسكريين الأمريكيين الذين رحلوا أثناء خدمتهم.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 2ر2 بالمئة عند الافتتاح، في حين ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 8ر1 بالمئة، ليتجاوز عتبة 3000 نقطة للمرة الأولى منذ مارس، كما ارتفع مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا بنحو 5ر1 بالمئة.