دعوات جديدة للتظاهر يوم الأربعاء في هونج كونج والشرطة تحذر

حذرت الشرطة في هونج كونج يوم الثلاثاء من أنها لن تتسامح مع الإخلال بالنظام العام وذلك بعدما تداول نشطاء منشورات عبر الإنترنت تدعو لمظاهرات جديدة يوم الأربعاء.

وأحيا مقترح قدمته بكين الأسبوع الماضي لسن قانون جديد للأمن القومي الاحتجاجات الحاشدة لمتظاهرين يقولون إن الصين تهدف إلى قمع الحريات التي تحظى بها هونج كونج، وهي مركز مالي عالمي يتمتع بحكم ذاتي واسع النطاق.

واشتبك آلاف المحتجين مع الشرطة يوم الأحد في أول مظاهرات كبيرة منذ موجة احتجاجات عنيفة العام الماضي. وانزعجت أسواق المال لاحتمال فرض الصين سيطرتها على المدينة.

وانتشرت على الإنترنت يوم الثلاثاء دعوات لتنظيم إضراب عام واحتجاجات يوم الأربعاء ضد قانون للنشيد الوطني سيخضع لقراءة ثانية بالمجلس التشريعي للمدينة. ولا تسفر مثل هذه الدعوات دائما عن تنظيم احتجاجات. وقالت الشرطة إن التجمعات يجب ألا تعرقل حركة المرور وحذرت من تطبيق عقوبات بالسجن على من يتسببون في اضطرابات غير مشروعة.

ويقضي قانون النشيد الوطني بأن تعلم المدارس النشيد الوطني الصيني وأن تعزفه المؤسسات وتغنيه، مع معاقبة من يزدريه بالسجن أو الغرامة.

وينظر المحتجون إلى الأمر كرمز لتعدي الصين على أسلوب الحياة في هونج كونج، تماما مثلما أظهر قانون الأمن القومي الذي طُرح الأسبوع الماضي، والذي يمهد الطريق أمام فتح وكالات الأمن في البر الرئيسي فروعا لها في هونج كونج.

وتصر سلطات هونج كونج على أنه لا يوجد ما يهدد الحكم الذاتي للمدينة.