كشفت تقارير صحيفة تركية، اليوم الثلاثاء، عن رفض محمد النني لاعب أرسنال المعار إلى بشكتاش، اللعب في صفوف فريقه التركي لحين أن يدفع النادي بقيت مستحقاته المتأخرة.

وذكر موقع "Turkish football"، أن النني يرفض اللعب مع بشكتاش حتى أن يدفع النادي له 1.3 مليون يورو، وهي قيمة مستحقاته المتأخرة.

وأشار الموقع إلى أن إدارة النادي التركي يجري بالوقت الحالي محادثات مع لاعب الفراعنة لحل أزمة مستحقاته.

وأوردت تقارير تركية أيضا اليوم حسبما ذكر "فوتبول تركيا"، أن بشكتاش أخبر النني أنهم ليسوا في وضع مالي بالفترة الحالية يسمح بدفع 1.3 مليون يورو.

جدير بالذكر أن النني يلعب في صفوف بشكتاش منذ مطلع الموسم الجاري، على سبيل الإعارة، ولديه رغبة في الاستمرار مع النادي التركي بالموسم المقبل، حسبما ذكر في تصريحات تلفزيونية قبل عدة أسابيع.

يذكر أيضا أن الدوري التركي يتوقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا "كوفيد 19"، التي أنهت بحياة مئات الآلاف من البشر حول العالم.