الدنمارك تبدي رغبتها في التوصل إلى حل توافقي في خلاف مساعدات كورونا

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أبدت الحكومة الدنماركية رغبتها في التوصل إلى حل توافقي في الخلاف الدائر حول مساعدات أزمة كورونا.

وقال وزير الخارجية الدنماركي يبه كوفود أمام لجنة الموازنة في البرلمان اليوم الثلاثاء: "سنشارك في النقاش وهذا أمر مهم من وجهة نظري، وهو ألا يكون لدينا رأي واحد فقط، بل نقترح شيئا أيضا".

وأضاف أن الواجب الكبير يتمثل في التوصل إلى حل توافقي يمكن لكل الدول الأعضاء الـ27 أن تتعايش معه.

كانت الدنمارك والسويد والنمسا وهولندا اتخذت معا موقفا معارضا لمقترح المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعي إلى عدم رد مساعدات أزمة كورونا.

وتسعى الدول الأربعة التي يُطْلَق عليها اسم "المتقشفون الأربعة"، إلى صرف المساعدات بوصفها قروضا يتعين سدادها من البلد المستفيد.