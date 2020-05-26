 الدنمارك تبدي رغبتها في التوصل إلى حل توافقي في خلاف مساعدات كورونا - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 مايو 2020 8:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الدنمارك تبدي رغبتها في التوصل إلى حل توافقي في خلاف مساعدات كورونا

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 7:24 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 7:24 م

أبدت الحكومة الدنماركية رغبتها في التوصل إلى حل توافقي في الخلاف الدائر حول مساعدات أزمة كورونا.

وقال وزير الخارجية الدنماركي يبه كوفود أمام لجنة الموازنة في البرلمان اليوم الثلاثاء: "سنشارك في النقاش وهذا أمر مهم من وجهة نظري، وهو ألا يكون لدينا رأي واحد فقط، بل نقترح شيئا أيضا".

وأضاف أن الواجب الكبير يتمثل في التوصل إلى حل توافقي يمكن لكل الدول الأعضاء الـ27 أن تتعايش معه.

كانت الدنمارك والسويد والنمسا وهولندا اتخذت معا موقفا معارضا لمقترح المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعي إلى عدم رد مساعدات أزمة كورونا.

وتسعى الدول الأربعة التي يُطْلَق عليها اسم "المتقشفون الأربعة"، إلى صرف المساعدات بوصفها قروضا يتعين سدادها من البلد المستفيد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك