جولة تفقدية لسكرتير عام محافظة الغربية بمركز قطور

أجرى اللواء شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الغربية اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بمركز قطور، في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن إجازة عيد الفطر المبارك، رافقه خلالها المحاسب أحمد المغاوري رئيس مركز ومدينة قطور.

وتفقد سكرتير عام محافظة الغربية، قرية دماط، وكذلك أعمال تطوير منطقة السويقة بمدينة قطور، تمهيدا لتجهيزها بالشكل اللائق للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين تماما، وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المترددين على الأسواق من المواطنين.

وذكر يونس، أن مركز قطور شهد منذ الصباح الباكر حملة مكبرة لتنفيذ أعمال النظافة العامة على ترعة ميت يزيد من وحدة سجين الكوم حتى وحدة بلتاج، وذلك بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أوضح المحاسب أحمد المغاوري، رئيس مركز ومدينة قطور ، أنه تم رفع مخلفات القمامة من على ترعة ميت يزيد، ورفع تراكمات القمامة من إحدى البؤر بقرية الشين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف الجهود التنفيذية بالوحدات المحلية بكافة المراكز والمدن خلال أيام العيد لرفع مستوى النظافة العامة، بالإضافة إلى رفع الإشغالات واستمرار أعمال تطهير وتعقيم الشوارع يوميا.