رئيسا البرلمانيين الألماني والفرنسي: يجب أن تكون أوروبا أكثر تضامنا وأكثر سرعة في الإستجابة

دعا رئيسا البرلمانين الألماني والفرنسي لضرورة أن تصير أوروبا "أكثر تضامنا وأكثر سرعة في الاستجابة وأكثر سيادة" بعد أزمة كورونا.

وجاء في بيان مشترك لرئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ، فولفجانج شويبله وريشار فيرون ، أن هناك حاجة للتصرف بصفة خاصة في ثلاثة مجالات، وهي الرقمنة والبحث العلمي والتطوير، وكذلك سلاسل التوريد العالمية.

ودعا الاثنان في وثيقة تم نشرها اليوم الثلاثاء لنوع من خطة شومان جديدة، وأوضحا: "يجب أن يتعلق الأمر حاليا بأن نبدأ عقدا من الاستثمارات في تعزيز قدرتنا على المقاومة والصمود بالتوازي مع موضوعات أخرى مثل النظام الصحي العام والاستدامة والمناخ وكذلك الأمن الشامل للقارة".

وتمت صياغة البيان لأجل الاجتماع المنتظر للجمعية البرلمانية الألمانية-الفرنسية بعد غد الخميس بالعاصمة برلين. ويدعم رئيسا البرلمانيين في البيان صراحة مبادرة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتدشين برنامج إعادة إعمار للاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليار يورو.