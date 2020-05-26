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نجاح أول عملية زرع رئة لمصاب بفيروس كورونا

وكالات:
نشر فى : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 11:49 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 11:49 ص

أعلنت الجامعة الطبية في العاصمة النمساوية فيينا، الاثنين، عن إجراء أول عملية ناجحة لزرع رئة لمريضة مصابة بفيروس كورونا في القارة الأوروبية.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي، أن العملية أجريت الأسبوع الماضي، مؤكدة أن المريضة بـ"كوفيد 19"، التي تبلغ من العمر 45 عامًا، كانت حياتها مهددة إذا لم يتم إجراء هذا التدخل الجراحي، وأنها تتعافى الآن بشكل جيد.

وأوضحت أن المريضة كانت في حالة صحية جيدة ولم تكن تعاني من أمراض مسبقة، قبل أن تصاب بفيروس كورونا قبل 8 أسابيع، وبعد ذلك بوقت قصير تدهورت حالتها بشكل كبير.

ووفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن المركز: "كانت حالة المريضة ميئوسا منها. إذ كانت الرئة مثل كتلة ولم يتبق شيء".

ووصفت العملية الجراحية بأنها "معقدة للغاية"، ولكنها ناجحة.

وقال المركز: عقب العملية باتت "جميع أعضاء المريضة تعمل ونحن راضون للغاية. لكن الطريق ما زال طويلا حتى نتمكن من إخراجها من المستشفى".

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