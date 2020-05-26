جبل موسى بمدينة سانت كاترين، من أهم المزارات السياحية الدينية التى يقصدها آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم كل عام، خاصة من محبى الاستمتاع بالطبيعة، والصعود من خلال الدرجات الكثيرة، والتى تعرف بدرجات التوبة، وتعد منطقة «الجعز» من أهم محطات رحلة الصعود لقمة الجبل.

يقول محمد فتيح، دليل سياجى بدوى بمدينة سانت كاترين: إن منطقة «الجعز» تعد المكان الأخير الذى تصل إليه الجمال فى طريق جبل موسى، أى الاستراحة الأخيرة قبل البدء فى صعود الـ 700 درجة سلم للوصول لقمة الجبل، ويجرى فيها تزويد السائحين بالطعام والشراب أثناء صعود ونزول الجبل.

وتابع «فتيح» فى هذه المنطقة التى تعد استراحة قبل مواصلة رحلة الصعود لقمة الجبل والتى تستغرق أقل من ساعة، ويأخذ الجمل فيها وقتا طويلا فى الجلوس لكى ينزل من فوقه السائحون، وفيها أيضًا يحتسى السائحون الشاى بالحبق.

وأوضح أن طريق عباس أو طريق الجمال، يبدأ من جانب السور الشرقى لدير كاترين، ويسير فى خط غير مستقيم «لولبى»، حتى يصل إلى منطقة فرش «إيليا» ومنه إلى قمة جبل موسى.

وأكد محمد فتيح، أن جبل موسى يعد مقصدا للسياحة الدينية من قبل السائحين الكاثوليك الذين يأتون من دولة بولندا، لأداء الشعائر والطقوس الدينية الخاصة بهم خلال رحلة صعود جبل موسى، رافعين شعارات دينية خاصة بهم.

وأشار إلى أن هؤلاء السائحين يحرصون على زيارة مدينة سانت كاترين ذات الطابع السياحى العالمى كل عام، بغرض العبادة وإقامة الشعائر والطقوس الدينية الخاصة بهم.