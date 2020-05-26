الفلبين تسجل 14669 إصابة بفيروس كورونا و886 وفاة

اعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 350 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 14 ألفا و669 إصابة.

وقال تاكيشي نيشيجيما، المسؤول بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادي- في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار)- إن حالات الإصابة الجديدة التي ظهرت في الفلبين لا تنخفض بوتيرة سريعة حتى بعد تطبيق حجر صحي مجتمعي صارم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعد أعلى معدل إصابات يتم تسجيله في يوم واحد منذ 6 أبريل الماضي.

وأوضحت الصحة الفلبينية أن 89 شخصًا تماثلوا للشفاء ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 3412، بينما توفي 13 شخصًا ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 886.