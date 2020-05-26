8 وفيات و194 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر

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سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر اليوم الثلاثاء، 8 وفيات و194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكر جمال فورار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات فيروس كورونا، أن إجمالي الوفيات بلغ 617 حالة، ومجموع الإصابات بلغ 8697 إصابة موزعة عبر كل مدن البلاد.

وأعلن فورار، تسجيل 171 حالة تعافي جديدة، ليرتفع بذلك مجموع حالات الشفاء إلى 4918.

من جهة أخرى، كشف جهاز الأمن الوطني (الشرطة) اليوم الثلاثاء عن وضع 5319 شخصا محل إجراء قضائي بسبب مخالفات تتعلق بأحكام اللوائح التنظيمية المرتبطة بالوقاية والحد من تفشي فيروس كورونا، خلال يومي عيد الفطر.