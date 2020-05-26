محافظ الشرقية: إحالة رئيس مدينة أبو كبير ومسؤولين بالوحدة المحلية في بني عياض للتحقيق

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارًا بإيقاف كل من: رئيس مركز ومدينة أبو كبير، ورئيس الوحدة المحلية بقرية "بني عياض" التابعة للمركز، ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية، عن العمل لمدة 3 أشهر، وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة؛ للإهمال والتقصير في العمل والتراخي في تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح المحافظ، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن المسئولين الثلاثة سمحوا لأصحاب المحال التجارية بمزاولة أنشطتهم التجارية وعدم إلزامهم بتنفيذ قرار الغلق الكامل خلال إجازة عيد الفطر، وذلك بالمخالفة لقرارات الدولة في هذا الشأن، فضلاً عن تدني مستوى النظافة وعدم رفع تراكمات القمامة أولًا بأول.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه خلال جولته التفقدية، اليوم الثلاثاء، لعدد من القرى التابعة لمركز ومدينة أبوكبير، لاحظ استكمال أعمال بناء مخالفة على الأراضي الزراعية وإقامة ستوديو مفتوح لالتقاط الصور التذكارية "فوتو سيشن" وكافية وعدد من المحال والأنشطة التجارية المخالفة بقرية "كفر السواقي" التابعة للوحدة المحلية بقرية "بني عياض"، رغم صدور تعليمات سابقة بإزالة تلك الأنشطة لتعديها الصارخ على الأراضي الزراعية، ما يُعد جريمة لا تغتفر، ليُصدر قراره بإحالة المسئولين الثلاثة للتحقيق وإيقافهم عن العمل.