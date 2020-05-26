البيت الأبيض: الصين ترتكب خطأ كبيرا في هونج كونج

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، إن السلطات الصينية ترتكب خطأ كبيرا في هونج كونج بسعيها لفرض قانون الأمن القومي عليها.

وقال كودلو لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، الثلاثاء: "ما تفعله الصين في هونج كونج مقلق للغاية.. الصين ترتكب خطأ كبيرا بتحركاتها في ما يتعلق بهونج كونج".

وأكد أن الاتفاق التجاري المبرم بين الولايات المتحدة والصين لم يتضرر بالتطورات المتعلقة بالوضع في هونج كونج ولا يزال ساريا، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف كودلو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشغل ومنزعج للمسار الصيني على خلفية ما يحيط بفيروس كورونا وقضايا أخرى، حتى فقدت مسألة الصفقة التجارية مع الصين أولويتها الآن خلافا لما كان في السابق.

وتابع قائلاً: "نرحب بأي شركات أمريكية في هونج كونج أو البر الرئيسي للصين، سنفعل ما بوسعنا من أجل مساعدتها إذا قررت إعادة سلاسل التوريد الخاصة بها إلى الولايات المتحدة والتحول إلى الإنتاج المحلي، إن ذلك إحدى المهمات الأساسية لسياستنا".