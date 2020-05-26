محافظ المنوفية يفتتح مستشفى الشروق بقويسنا بسعة 40 سريرًا لاستقبال حالات «كورونا»

افتتح محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم الثلاثاء، مستشفى الشروق بقويسنا التابعة لمجموعة "العربي" لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا بسعة 40 سريرًا، وذلك في إطار حرص مجموعة "العربي" على المساهمة الفعالة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا".

رافق المحافظ خلال الافتتاح، محمد موسى نائب المحافظ، والدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور سعيد محمد البربري مدير مستشفى العربي بأبو رقبة.

وأكد محافظ المنوفية - خلال الافتتاح - أن مستشفيات العربي نموذج متكامل يحتذى به في جودة الخدمات والمستوى الطبي المقدم، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، لافتًا إلى أن المستشفى والتي أقيمت على مساحة 2500 متر مربع تعد صرحا طبيا جديدا وتمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة وتضم سريري عناية مركزة.

وأشاد المحافظ بمبادرة مجموعة العربي، مؤكدا "أننا كنا ننسق معهم على مستشفى واحد لاستقبال حالات الإصابة فبادروا بمستشفى ومدرسة ومؤسسة دعماً للمنظومة الصحية وخدمة المجتمع ودورهم الرائد والفعال في خدمة الوطن والمواطن والمشاركة المجتمعية في ظل هذه الظروف الراهنة" موجهاً وكيل وزارة الصحة بدعم المستشفى بكافة الأدوية والمسحات اللازمة.

وتفقد المحافظ مبنى الطوارئ والاستقبال وغرف المرضى وكذا جهاز الأشعة الخاص بتشخيص حالات الإصابة المبدئية.