مبابي يغازل ليفربول وكلوب

أشاد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بفريق ليفربول الإنجليزي، وبمديره الفني الألماني يورجن كلوب.

وارتبط اسم مبابي بكل من ريال مدريد وليفربول في الفترة الأخيرة، مع محاولات من باريس سان جيرمان لإقناع اللاعب بالتمديد إلى ما بعد صيف 2022.

وقال مبابي في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية، عن ليفربول«هذا الموسم، كانت ليفربول آلة في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف الفائز بكأس العالم مع فرنسا 2018:«لقد جعلوا الفوز يبدو سهلاً ولكن الحقيقة هي أنه ليس سهلاً على الإطلاق».

وواصل:«أن تكون شرسا كما كان ليفربول ذلك سيأتي من الكثير من العمل الشاق في التدريب ومن وجود مدير فني جيد للغاية».

وذكرت ميرور خلال نقلها للتصريحات، أن كلوب تحدث إلى وكلاء اللاعب في صيف 2017، ولكنه انتقل إلى باريس سان جيرمان، ولكن لا يزال كلوب معجبا باللاعب كثيرا وأكد ذلك في مقابلة قبل 6 أشهر.

جدير بالذكر أن الدوري الفرنسي تم إلغاءه هذا الموسم، وتم منح اللقب لباريس سان جيرمان، ونجح مبابي في التتويج بلقب هداف البطولة.