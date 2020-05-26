فرنسا: توصية بوقف استخدام «هيدروكسي كلوركين» في علاج حالات كورونا الحرجة

أوصى المجلس الأعلى بفرنسا بوقف استخدام «هيدروكسي كلوركين» في علاج حالات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» الحرجة، وذلك حسبما أوردته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الثلاثاء.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الاثنين، تعليق التجارب السريرية لعقار هيدروكسي كلوروكين مؤقتًا، وذلك حتى التأكد من آثاره عند الاستخدام كعلاج للفيروس استنادًا الى نصيحة لجنة التوجيه المؤلفة من خبراء مستقلين والذين سيقومون بالنظر في البيانات الواردة في أثاره.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم - في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف مساء اليوم الاثنين- إن هناك دراسة عن الهيدروكسى كلوروكين وأثره على المرضى ظهرت في الأسبوع الماضي، وأفادت بارتفاع عدد الوفيات عند استخدامه.

من جانبه، أكد الدكتور مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة أن قرار تعليق استخدام الهيدروكسي كلوروكين هو تدبير احترازي تستخدمه المنظمة الدولية في كل التجارب، مشيرًا إلى أنه نهج وقائي مبنى على الدراسات الصادرة وليس على أساس المعطيات المُقدمة.