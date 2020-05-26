فريق «إيرباص» يصل إلى باكستان للمساعدة في تحقيق حادث طائرة كراتشي المنكوبة

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ذكر مسؤولون أن فريقا من الخبراء من شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات وصل اليوم الثلاثاء إلى باكستان لمساعدة السلطات في التحقيق في حادث تحطم الطائرة بمدينة كراتشي في جنوب البلاد والذي أودى بحياة 97 شخصا يوم الجمعة الماضي.

وقال عبد الحفيظ خان، الناطق باسم الخطوط الجوية الباكستانية، "أرسلت إيرباص فريقا مكونا من 11 خبيرا ، لتقديم المساعدة التقنية لمجلس التحقيق في حادث الطائرة".

وأضاف خان أن الخطوط الجوية الدولية الباكستانية سوف تساعد "مجلس التحقيق فريق إيرباص في الجزم بالسبب الحقيقي للحادث".

وسيقوم الفريق بتفقد المهبط وسوف يزور موقع الحادث من حيث توقفت السلطات بالفعل لإزالة أنقاض الطائرة. وسوف يتم تسليم مسجل بيانات الرحلة والصندوق الأسود إلى الخبراء لفحصهما .

يذكر أن طائرة الركاب "إيرباص ايه 320" التابعة للخطوط الجوية الباكستاني تحطمت فوق شارع سكني ضيق قبيل لحظات من هبوطها في مطار جناح الدولي.

ونجا راكبان بأعجوبة ولم يتم الإبلاغ عن وفيات على الأرض رغم أن أكثر من 24 منزلا لحقت بها أضرار في الحادث.

وقال الناجي محمد زبير لمحطة تلفزيونية محلية إن المحاولة الأولى للطائرة في الهبوط فشلت وتحطمت أثناء محاولتها الثانية.

واستأنفت باكستان رحلاتها الداخلية في 15 أيار/مايو بعد الإغلاق جراء فيروس كورونا. ولا يزال السفر الجوي الدولي محظورا حتى نهاية الشهر الجاري.