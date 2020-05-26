شفاء طفلة و4 مصابين بكورنا وخروجهم من العزل بدمنهور

قال الدكتور محمد سعيد شاهين المدير الفني لمركز التعليم المدني بدمنهور المخصص لعزل حالات الاصابة بكورونا فى تصريحات للشروق أن 5 حالات من أبناء البحيرة بينهم طفلة غادروا الحجر الصحي اليوم بعد شفائهم وتحول حالاتهم من إيجابي إلي سلبي.

موضحا شفاء حالتي قرية حمادة سرحان لطفلة عامان وربة منزل 31 عاما، وحالتين مقيمان بقرية الأصلاب بمركز شبراخيت، وحالة بمركز كوم حمادة.

مشيرا إلى إن المركز استقبل اليوم حالتين محولين من مستشفي صدر دمنهور مقيمان بقرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور، ليرتفع عدد الحالات بالمركز إلى 72 حالة، لافتا إلى إن جميع حالات المصابين الصحية بالمركز جيدة ومستقرة، وجار متابعتهم على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي بالمركز.