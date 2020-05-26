ماكرون يعلن خطة تاريخية بدعم قطاع السيارات بـ8 مليارات لحمايته من إنهيار كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة الحكومة الفرنسية لدعم صناعة السيارات، بقيمة 8 مليارات جنيه لحمايتها من الإنهيار بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقدم ماكرون، الثلاثاء، خطة دعم صناعة السيارات من مصنع لمورد المعدات "فالو" في (با- دو كاليه)، كجزء من سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تم تقديمها هذا الأسبوع، مثل إطلاق خطة "سيجور" الصحية، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

ويهدف الرئيس الفرنسي إلى إنتاج مليون مركبة نظيفة في فرنسا في غضون خمس سنوات لجعل فرنسا واحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، معلناً سلسلة من الإجراءات لدعم إنتاج المركبات النظيفة (كهربائية، هجينة المكونات) في فرنسا.

وقال ماكرون إن الهدف هو "إنتاج مليون سيارة نظيفة بحلول عام 2025"، لجعل فرنسا "الدولة الأولى التي تنتج سيارات نظيفة في أوروبا". يلتزم مصنعو السيارات أنفسهم بتحقيق هذا الهدف.

ووفقاً للحكومة الفرنسية، فإن كلما زادت الطاقة الكهربائية كلما زادت مبيعات السيارات الكهربائية، إذ تم بيع 25914 سيارة ركاب كهربائية في الربع الأول من عام 2020 ، بزيادة 146٪ ​​عن العام السابق مقارنة بنفس الفترة. أما فيما يتعلق بالسيارات الهجين فقد تم تسجيل 9487 في الأشهر الأولى من العام، بزيادة 143٪ عن عام 2019.

في المجموع، كان لدى فرنسا 312767 مركبة كهربائية وهجينة (بما في ذلك 245964 مركبة كهربائية) متداولة حتى مطلع أبريل الماضي.