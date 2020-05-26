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الشرطة البرازيلية تداهم مقر إقامة أحد معارضي الرئيس

وكالات:
نشر فى : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 7:06 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 مايو 2020 - 7:06 م

داهمت الشرطة الاتحادية البرازيلية مقر إقامة ويلسون ويتزل حاكم ريو دي جانيرو، أحد معارضي الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، في إطار تحقيق فساد مرتبط بأموال مكافحة "كوفيد-19" في البلاد.
وذكر مصدران وبيان من الشرطة، الثلاثاء، أن "أوامر التفتيش تأتي في إطار تحقيق في اتهامات فساد تتعلق باستغلال المال العام المخصص لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد"، وقال أحد المصدرين، إنه "لم تصدر أوامر بالاعتقال"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
من جهته، قال ويتز، إنه "برئ"، متهما بولسونارو بالتدخل في التحقيق.
وأضاف: "أنا مندهش وغاضب لرؤية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أن حلفاء الرئيس في البرلمان كان لديهم علم مسبق بالعملية مما يشير إلى تسريب وتلفيق روايات غير حقيقية".
بدوره، قال بولسونارو للصحفيين: "أتقدم بالتهنئة للشرطة الاتحادية.. لقد علمت بالنبأ من الإعلام".
وويتزل هو الأحدث في صف طويل من حكام ولاية ريو المتهمين بالفساد، وكان حليفا لبولسونارو لكنه تحول إلى الجهة المعارضة له.

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