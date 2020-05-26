اقتحام شقة طبيب بكفر الزيات والاستيلاء على مبالغ مالية

اقتحم مجهولون إحدى الشقق السكنية الخاصة بطبيب وقاموا بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي كبير ،وفروا هاربين.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد تامر الطنطاوي مأمور قسم مركز كفر الزيات، بورود بلاغ من الطبيب أحمد المدبولي يفيد بقيام مجهولين بسرقة الخزينة الخاصة به من شقته السكنية بمنطقة الحي الصناعي.

وعلى الفور انتقل العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي لمدينتي بسيون وكفر الزيات ،والرائد عبد الغني السلية رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات والنقيب أحمد شيحة معاون أول مباحث المركز ، لمعاينة موقع الحادث، وتبين أن مرتكبي الواقعة استولوا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل الخزينة، مستغلين غياب المقيمين بالشقة.

وجاري تفريغ كاميرات المراقبة الكائنة في المنطقة لتحديد هوية اللصوص وعددهم وكشف ملابسات الجريمة تمهيدا لصدور قرار بضبطهم .

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة للتحقيق .