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خفض بنك الشعب الصيني متوسط نسبة الاحتياطي المطلوبة من المؤسسات المالية إلى 4ر9%، بانخفاض بـ2ر5 نقطة مئوية عن بداية 2018.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الثلاثاء فقد خفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي المطلوبة 12 مرة منذ عام 2018، وهو ما أتاح حوالي 8 تريليون يوان (حوالي 12ر1 تريليون دولار أمريكي) من الأموال طويلة الأجل لدعم الاقتصاد الحقيقي.

وأطلقت أربعة تخفيضات صدرت في عام 2018 إجمالي 65ر3 تريليون يوان، ووفرت خمسة تخفيضات في العام الماضي 7ر2 تريليون يوان، كما أتاحت ثلاثة تخفيضات في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 75ر1 تريليون يوان.

وأوضح البنك أن "تخفيض الاحتياطي النقدي يعني أن البنوك التجارية سيكون لديها أموال أقل يحجزها البنك المركزي والمزيد من الأموال المتاحة للاستخدام".

وقال البنك المركزي إن تخفيضات نسبة متطلبات الاحتياطي ساعدت في تلبية الطلب على السيولة في النظام المصرفي وتعزيز الدعم للشركات الصغيرة وخفض تكلفة التمويل الاجتماعي.