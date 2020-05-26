الجيش الألماني يطبق نظاما رقميا لإدارة المعارك

يعتزم الجيش الألماني تطبيق نظام تحكم رقمي لإدارة المعارك.

وقدم جنود من لواء 37 المدرع في مدينة فرانكنبرج بولاية سكسونيا، اليوم الثلاثاء، النظام الجديد الذي يحمل اسم "نظام إدارة المعركة" ويُعْرَف اختصارا بـ" بي إم إس".

وأعلن الجيش أن " الرقمنة هي عملية ضرورية تفرض مطالب كبيرة على القوات في العمليات الحالية"، وأضاف الجيش أنه يجب " إعادة تجهيز كل المركبات وتدريب الأطقم وتعديل مسار العمليات".

وأوضح الجيش أن تجهيز كل المركبات القتالية البالغ عددها 27 ألف مركبة سيتوزع على فترة زمنية لعدة أعوام، وذكر أن كل الوحدات الألمانية التي ستنضم إلى "قوة التدخل السريع" التي سيؤسسها حلف شمال الأطلسي (ناتو) مستقبلا، ستكون هي أول من يتم تزويده بالنظام الجديد.

وتابع الفونس مايس، مفتش القوات البرية الألمانية (رئيس الأركان) تقديم التطبيق في فرانكنبرج اليوم.

وقد تم تطبيق التقنية الجديدة منذ بداية أبريل 2020 في خدمة الدعم المشترك في الجيش الألماني، كما جرى تطبيقها منذ 11 مايو الجاري في القوات البرية.

وسيمثل النظام العمود الفقري لرقمنة الجيش الألماني كما أنه سيتيح للوحدات التعامل مع موقف معقد من على الشاشات داخل المركبات.