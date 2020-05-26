مقتل أبرز مساعدي زعيم تنظيم داعش في العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق عن مقتل معتز الجبوري، مسؤول التنظيم الإرهابي داعش في العراق وأبرز مساعدي زعيم التنظيم لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية.

وقال الجهاز في بيان نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، «بعد المعلومات التي قدمها الجهاز والتي أدت إلى مقتل الإرهابي المجرم أبو بكر البغدادي الى ما قام به أبطالنا من جهد في متابعة واعتقال المجرم الإرهابي عبد الناصر قرداش، نعلن لشعبنا العظيم اليوم عن مقتل الإرهابي معتز نومان عبد نايف نجم الجبوري المكنى (حجي تيسير) والذي يشغل منصب ما يسمى والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الإرهابي لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الإرهابية الخارجية».

وأضاف: «بعد متابعة لفترة ليست بالقصيرة لتحركات هذا الإرهابي الخطير وتنقله الدائم داخل وخارج العراق حيث تم استهدافه بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الإرهاب، علمًا أن المجرم المقبور لديه اكثر من جواز سفر وهوية للتنقل ولا يستخدم الهاتف نهائيا خوفا من الملاحقة».