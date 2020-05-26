الخضر الألماني يدعو لاستدعاء السفير الصيني على خلفية أزمة هونج كونج

دعت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني وزير خارجية البلاد هايكو ماس إلى استدعاء السفير الصيني لدى ألمانيا على خلفية خطط بكين لسن قانون أمني مثير للجدل بالنسبة لهونج كونج.

وقالت كاترين جورينج-إكارت اليوم الثلاثاء قبل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها في البرلمان الألماني "بوندستاج": "يتعين علينا مساندة الحركة الديمقراطية"، وشددت على ضرورة أن يسري ذلك على السياسة التجارية أيضا.

وأضافت قائلة: "يجب أن يكون واضح تماما في هذا الشأن: لن يكون هناك أي اتفاقية، إذا لم يكن لدينا اتفاق واضح بشأن مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وألا يكون هناك أية تشديدات، كالتي يعتزم مجلس الشعب الصيني البت فيها حاليا".

يشار إلى أن بكين تخطط حاليا لقانون من شأنه إتاحة الاستعانة بأجهزة أمنية صينية في منطقة الحكم الذاتي في هونج كونج. واحتج آلاف الأشخاص على ذلك في هونج كونج في مطلع الأسبوع الجاري.