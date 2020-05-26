محافظ جنوب سيناء يقرر توزيع الكمامات مجانًا داخل المديريات والإدارات الخدمية في جميع المدن

أصدر اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، تعليمات لجميع رؤساء مدن المحافظة، ومديري المديريات والإدارات الخدمية التي يتردد عليها المواطنين باستمرار، بتوزيع الكمامات على العاملين بها، والمواطنين أثناء دخولهم مجانًا، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19".

وشدد محافظ جنوب سيناء، على ضرورة تعميم ارتداء الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وفي إطار خطة الدولة للتعايش، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها في ثاني أيام عيد الفطر المبارك لمدن خليج العقبة لتهنئة المواطنين بالعيد، والاطمئنان على أحوالهم .

ووزع المحافظ العيدية على الأطفال بالأودية التابعة لمدن خليج العقبة والتقى بمشايخ وعواقل القبائل البدوية للاستماع إلى مطالبهم، ووعدهم بتنفيذها.

كما التقي محافظ جنوب سيناء ببعض الجنسيات الأجنبية المتواجدة بالمدينة، وقدموا له الشكر علي الخدمات والمجهودات المبذولة من قبل المحافظة .

وتابع المحافظ المشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي دهب ونويبع، مثل مشروعات تطوير الطرق، ورفع كفاءة مضمار الهجن بنويبع، وأعمال النظافة والتجميل بالمدينتين .