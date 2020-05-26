أصدرت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى برئاسة المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة، بيانًا بعودة جميع العاملين بقطاع الملابس ما عدا الحوامل ومن لديها أطفال في الحضانة للعمل بالشركة بداية من يوم السبت القادم.

وأكد البيان على عودة عمال الشركة من سكان قريتي صفط تراب والقيصرية للعمل بعد انتهاء الحظر للقريتين.

وجاء في منشور الشركة، أنه نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد والاحتياطات الاحترازية التي تفرضها الدولة وخطة التعايش مع هذا الفيروس لحين اكتشاف علاج له واشتراط الدولة الارتداء الإجباري للكمامات لمنع انتشار الفيروس، وتشجيع المصانع والشركات على إنتاج هذه الكمامات، والتي يتم إنتاجها بمصانع الملابس بالشركة والتي لا يحضر منها سوى 10% نتيجة منحهم إجازة استثنائية لمرضى السكر والضغط والعاملة التي ترعى أطفالًا أقل من 12 عامًا.

وقررت الشركة حضور قطاع الملابس بالكامل فيما عدا الحوامل والتي لها أطفال في الحضانة؛ نظرًا لغلقها، وذلك بنسبة 50% بالتناوب تماشيًا مع توجيهات الحكومة في مساعدة الدولة في تصنيع الكمامات بالشركة اعتبارًا من يوم السبت القادم، على أن يكون مواعيد العمل قطاع الملابس من 8 صباحا حتى 3 عصرًا مع عودة جميع العاملين بالشركة المقيمين بقريتي صفط تراب، والقيصرية.

وحذرت الشركة المخالفين لهذه التعليمات بمحاسبتهم وفقًا للائحة القانونية.