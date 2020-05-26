الرئيسان التونسي والتركي يبحثان هاتفيا الوضع في ليبيا

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في ليبيا.

جاء ذلك من خلال مكالمة هاتفية تلقاها الرئيس سعيد من الرئيس التركي بمناسبة التهنئة بعيد الفطر.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد "شدد على أن الحل لا يمكن إلا أن يكون في إطار الشرعية الدولية ولا يمكن إلا أن يكون سلميا وليبيا ليبيا".

كما ذكر سعيد بأن "تونس هي من أكثر الدول تضررا من الوضع الحالي على كل الأصعدة. وأن القضية الليبية هي من أولى اهتمامات التونسيين لأن تونس وليبيا شعب واحد".

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس فيما تلتزم تونس رسميا بمبدأ الحياد في النزاع الليبي غير أنها تدعم قرارات الأمم المتحدة وتدعو لحل سياسي شامل يضم جميع الفرقاء في جارتها ليبيا.