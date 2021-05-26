تناول الطعام بشكل واعي يدرب الجسم على العودة إلى التواصل مع الشهية الداخلية وإيقاعات الجهاز الهضمي.

تساعد ممارسة تناول الطعام بوعي في المرحلة الرأسية للهضم، هذا الجزء من العملية الذي تجهز فيه المعدة العصارات الهضمية استجابة إلى رائحة الطعام أو مذاقه أو مشهده، بحسب موقع فيمينا دوت كوم.

يعني التناول الواعي للطعام المتجذر في ممارسة اليقظة البوذية، أنه يجب على المرء أن يولي انتباها كاملا لطعامه الذي بدوره يدرب الجسم تدريجيا على العودة إلى الاتصال مع شهيته الداخلية وايقاعات الجهاز الهضمي. ومن السهل فعل هذا ويمكن ملاحظة الفوائد بعد فترة.

وفيما يلي كيفية ممارسة تناول الطعام بوعي:

1 - تخلص من كل المشتتات قبل الجلوس لتناول الطعام.

2 - اسأل نفسك ما إذا كنت تتناول الطعام بدافع الجوع أم لأنك تشعر بالملل أم بدافع العادة. انتبه لإشارات الجوع الخاصة بك.

3 – لاحظ ماذا يوجد في طبقك من القوام والألوان والروائح والنكهات.

4 – كن ممتنا لما حصلت عليه.

5 – بعد الانتهاء من الطعام، خذ لحظة لمراجعة شعورك، وسواء كنت تشعر بالرضا أو الانتفاخ أو التعب أو مفعما بالطاقة سوف يساعد ذلك في تقرير ماذا تختار عندما تأكل فيما بعد.

سوف يستغرق الأمر نحو أسبوع للاعتياد على تناول الطعام بوعي.