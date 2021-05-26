رئيس جامعة أسيوط يقرر زيادة أجر العمالة اليومية بمختلف القطاعات التعليمية والصحية

أصدر الدكتور الجمال رئيس جامعة أسيوط، قرارا بزيادة أجر العمالة اليومية للعاملين بأقسام التعليم ومستشفيات أسيوط الجامعية من مبلغ 15 جنيها إلى 25 جنيها عن اليوم الواحد، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2021.

وصرح رئيس جامعة أسيوط، بأن ذلك القرار سوف يتم بموجبه زيادة الأجر اليومي لكافة العمالة المعينة بأجر يومي في مختلف التخصصات وهي الشريحة التي لها دور هام وفاعل في تيسير حركة العمل داخل مختلف القطاعات وسد العجز في بعض التخصصات الحيوية.

وأكد الدكتور طارق الجمال، أن ذلك القرار يأتي حرصا منه على تخفيف العبء الاقتصادي الملقى على كاهلهم في ظل انخفاض الأجر المحدد سابقا وارتفاع أسعار المعيشة، مشيرا إلى تكليفه للأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة المساعد والمشرف المالي على قطاع الحسابات والصناديق الخاصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات مالية وإدارية من أجل حصر كافة أعداد العمالة اليومية العاملة بالجامعة؛ ليتم تطبيقه خلال العام المالي الجديد من 1 /7 وحتى 30/6/ 2022.