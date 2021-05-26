 الإعلام الأمني العراقي: القبض على شقيقتين إرهابيتين لانتمائهما لداعش - بوابة الشروق
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الإعلام الأمني العراقي: القبض على شقيقتين إرهابيتين لانتمائهما لداعش

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 12:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 12:23 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، أن قوات وكالة الاستخبارات ألقت القبض على إرهابيتين شقيقتين في داقوق، عملتا بما يسمى ديوان الحسبة في قاطع كركوك.

 

وذكر بيان للخلية - نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية ألقت القبض على إرهابيتين شقيقتين مطلوبتين لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابي بما يسمى ديوان الحسبة، ضمن قاطع كركوك، واللتين اعترفتا من خلال التحقيقات الأولية بانتمائهما لداعش، فضلا عن كونهما من عائلة إرهابية ولديهما أخوان قياديان ضمن العصابات الإرهابية، أحدهما تم القبض عليه من قبل القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير.

 


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