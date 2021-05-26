استطلاع: 66% من الجمهوريين يرغبون في إعادة ترشح ترامب للرئاسة

كشف استطلاع رأي حديث، اليوم الأربعاء، أن أغلبية الجمهوريين يرغبون في ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مرة أخرى للبيت الأبيض خلال انتخابات عام 2024.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته جامعة كوينيبياك في ولاية كونيتيكت، حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن 66% من الجمهوريين يرغبون في ترشح ترامب للمرة الثالثة في انتخابات الرئاسة القادمة بعد فوزه عام 2016 وخسارته عام 2020، مقارنة بـ25% من الجمهوريين يرون أن ترامب لا ينبغي عليه الترشح في 2024.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 85% من الجمهوريين يقولون إنهم يريدون من المرشحين الجمهوريين أن يكونوا متفقين مع ترامب ومعتقداته وأفكاره، مقارنة بـ10% فقط يرون أن المرشحين الجمهوريين ينبغي أن يكونوا على خلاف مع ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج الاستطلاع تعتبر مؤشرا على أن دونالد ترامب ما زال زعيما في الحزب الجمهوري ولديه الأفضلية والنفوذ عن المرشحين الجمهوريين الآخرين.