دراسة تكشف تراجع أنشطة الاقتصاد غير الرسمي في الدول النامية بين 1990 و2018

كشفت دراسة حديثة للبنك الدولي، أنه بالإمكان التصدي للاقتصاد غير الرسمي في الدول النامية، الذي شهد في الواقع، وإن ظل على ارتفاعه، تراجعا على مدى ثلاثة عقود قبل تفشي جائحة كورونا، وفي الفترة بين عامي 1990 و 2018.

وقالت الدراسة، إن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي انخفضت في المتوسط بمقدار 7 نقاط مئوية تقريبا من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنسبة 32%.

ويعكس هذا التراجع في جانب منه إصلاحات السياسات، فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، طبقت العديد من حكومات هذه الاقتصادات إصلاحات على صعيد السياسات إما لزيادة منافع المشاركة في الاقتصاد الرسمي أو لخفض تكاليف هذه الأنشطة. وشمل ذلك: إصلاحات ضريبية، وإصلاحات لزيادة فرص الحصول على التمويل، وتدعيم نظم الحوكمة.

وتقدم هذه الدراسة خمس توصيات عامة لواضعي السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: أولا، اتباع نهج شامل، لأن الاقتصاد غير الرسمي يعكس تأخرا واسع النطاق ولا يمكن التصدي له بمعزل عن غيره؛ ثانيا، ضرورة تكييف التدابير بما يلائم ظروف كل بلد في ضوء التفاوت الكبير في مسبباته؛ ثالثا، تحسين فرص الحصول على التعليم والتمويل والوصول إلى الأسواق حتى تستطيع العمالة والشركات غير الرسمية أن تصبح منتجة بما يمكنها من الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي؛ رابعا؛ تحسين نظم الحوكمة ومناخ الأعمال حتى يمكن للاقتصاد الرسمي الازدهار؛ وخامسا، تبسيط اللوائح الضريبية لخفض تكلفة التشغيل في الاقتصاد الرسمي وزيادة تكلفة التشغيل في الاقتصاد غير الرسمي.

وفي معرض تعقيبها على الدراسة، قالت ماري بانجيستو، المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي: "تشكل النساء والشباب الذين يفتقرون إلى المهارات غالبية العاملين بالاقتصاد غير الرسمي. وفي خضم أزمة كورونا، فإنهم يُتركون لحال سبيلهم في كثير من الأحيان، مع عدم توفر فرصة للجوء إلى شبكات الأمان الاجتماعي عندما يفقدون وظائفهم أو يتكبدون خسائر حادة في الدخل. وهذه الدراسة التحليلية ستساعد على سد فجوات المعرفة في مجال لم يحظ بدراسة كافية، وستعيد واضعي السياسات إلى المسار الصحيح لمعالجة الاقتصاد غير الرسمي، وهو أمر سيكون بالغ الأهمية في المرحلة المقبلة ونحن نعمل على تحقيق تنمية خضراء وقادرة على الصمود ولا تستثني أحدا".