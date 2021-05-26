مساعد سابق لجونسون يؤكد أن رئيس وزراء بريطانيا قال «دعوا الجثث تتكدس»

قال دومينيك كامينجز، المساعد السابق لرئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الأربعاء إن رئيس الحكومة قال إنه يفضل رؤية "الجثث تتكدس بالآلاف" عن إصدار أمر بإغلاق ثالث على مستوى البلاد.

وقال كامينجز، إنه سمع جونسون يدلى بهذا التصريح المثير للجدل في تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وكان هذا التصريح محور خلاف بين جونسون ووسائل الإعلام بعدما نفى متحدث أن يكون جونسون أدلى بهذا التصريح، ووصفه بأنه "مجرد كذبة أخرى".

وقال كامينجز: "سمعت هذا التصريح في مكتب رئيس الوزراء... ولكن لم يكن هذا في أيلول/سبتمبر، كان هذا بعد أن اتخذ جونسون قرار الإغلاق مباشرة في 31 تشرين أول/أكتوبر".