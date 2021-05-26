الدفاع المدني السعودي: سقوط 5 مقذوفات حوثية على جازان دون التسبب بإصابات

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الأربعاء، عن سقوط 5 مقذوفات أطلقتها ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه جازان (جنوب غرب) المملكة دون إصابات.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد صرّح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم مهند بن جاسر زيلعي قائلاً إن "الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان".

وأضاف: "بمباشرة جهات الاختصاص للموقع، اتضح سقوط 5 مقذوفات عسكرية بالقرب من الطريق العام للقرية، دون حدوث أي إصابات، وتم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".