أسطورة إنجلترا يختار صلاح في التشكيل المثالي للبريميرليج

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اختار آلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا، محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمت التشكيلة المثالية لشيرار كل من:

حارس المرمى: مارتينيز.

الدفاع: لوك شو، دياز، ماجواير، والكر.

في الوسط: فيرنانديز، دي بروين، جوندوجان.

الهجوم: صلاح، كين، فودين.

كما اختار شيرار جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، كأفضل مدير فني في البطولة بعدما حقق لقبها في النسخة الحالية.

وكان صلاح قد توج بلقب لاعب البريميرليج هذا الموسم بعدما صارع هاري كين على لقب هداف البطولة واحرز الفرعون المصري 22 هدفا فيما سجل نجم توتنهام 23 هدفا.