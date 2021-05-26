معدل الإصابة بكورونا في ألمانيا يتراجع لأول مرة منذ أكتوبر لأدنى من 50

تراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا لأول مرة منذ أكتوبر الماضي لأدنى من 50، وهو المعدل الذي حددته الحكومة الألمانية كمعيار لتشديد إجراءات احتواء الجائحة حال تجاوزه.

وقد أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء أن معدل الإصابة بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام بلغ اليوم 8ر46 إصابة (4ر58 إصابة أمس الثلاثاء).

وكان معدل الإصابة أعلى بقليل من خمسين في منتصف شباط/فبراير الماضي لفترة وجيزة، حيث عاود للارتفاع بعد ذلك مع بدء الموجة الثالثة من الجائحة.

وتم تسجيل أعلى معدل في 22 كانون أول/ديسمبر الماضي بواقع 6ر197 إصابة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ألفين و626 إصابة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 11 ألفا و40 إصابة.

وسجل المعهد 270 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 284 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 كانون أول/ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، منها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14كانون ثان/يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا إلى 3 ملايين و656 ألفا و177 حالة.

وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 87 ألفا و726 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين 3 ملايين و438 ألفا و800 شخص.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 78ر0، ما يعني أن كل مئة مصاب قد ينقلون العدوى إلى 78 فردا آخرين في المتوسط. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.