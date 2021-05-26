الصين تفرض عقوبات على مفوض لجنة الولايات المتحدة بشأن حرية الديانات

أعلنت الصين اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على "جوني مور" مفوض لجنة الولايات المتحدة بشأن حرية الديانات في العالم؛ ردا على عقوبات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان"، في تصريح اليوم الأربعاء، تعليقا على تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن حرية الديانات 2020 وإعلانها فرض عقوبات: "ما يسمى بالتقرير، مليء بالتحيز الأيديولوجي، ويتجاهل الحقائق، ويحقر من السياسات الدينية الصينية بشكل تعسفي، ويتدخل بشدة في شؤون الصين الداخلية. الصين تعارض هذا بشدة".

وأضاف جيان أن الصين قررت منع "جوني مور" وأسرته من دخول البر الرئيسي الصيني، وكذلك منطقتي هونج كونج وماكاو الإداريتين الخاصتين، لأن الولايات المتحدة أيدت منظمات طائفية علنا وفرضت عقوبات أحادية على أفراد صينيين بناء على ما وصفته بـ "أكاذيب ومعلومات خاطئة".

وتابع جيان أن "الصين تدعو الجانب الأمريكي إلى تصحيح أخطائه، والتراجع عما يسمى بالعقوبات، والتوقف عن التدخل في شؤون الصين الداخلية تحت ذريعة ما يسمى القضايا الدينية".