 استقالة أصغر مشرع تشيكي بسبب مزاعم بالتحرش الجنسي - بوابة الشروق
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استقالة أصغر مشرع تشيكي بسبب مزاعم بالتحرش الجنسي

علم التشيك
علم التشيك
د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 5:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 5:13 ص

استقال أصغر مشرع في جمهورية التشيك من منصبه بعد أن اتهمته عدة نساء بالتحرش الجنسي.

وقال دومينيك فيرى 24 عاما، الثلاثاء إنه لن يخوض الانتخابات القادمة المقررة في أوائل أكتوبر.

ونفى فيري هذه الادعاءات وقال إنه سيدافع عن نفسه في المحكمة.

وكان فيري يعد نجما صاعدا في الكتلة التشيكية المحافظة، التي شكلت تحالف سبولو (معا) الانتخابي.

وقدمت عدة شابات ادعاءات ضد فيري في مقال نشرته صحيفتا "دينيك إن" و"آلارم". واتهمته الشابات بأنه ضغط عليهن لممارسة الجنس معهن بدون موافقتهن.

وتبحث الشرطة الاتهامات الواردة فى التقرير وستقرر في الأيام القادمة ما إذا كان بامكانها فتح تحقيق.

وأصبح فيري أصغر عضو في البرلمان في تاريخ جمهورية التشيك عندما انتخب في عام 2017.

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