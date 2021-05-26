كيف أدت جائحة كورونا إلى تغيير مشهد المسرح البريطاني؟ وكيف يخرج من الإغلاق؟

بعد أن مر بحالة من التوقف استمرت لعدة أشهر، بدأ القطاع الثقافي البريطاني يعود إلى الحياة من جديد، ولكن ببطء.

وقال جوليان بيرد، الذي ينتمي لـ "اتحاد مسارح لندن"، قبيل إعادة فتح أول المسارح في مايو الجاري، إن ذلك "بداية التعافي".

ويُسمح حاليا للمسارح ودور العرض في إنجلترا بإعادة استقبال الجماهير، سواء كان ذلك في أماكن مغلقة أو مفتوحة، بشرط أن تستخدم نصف طاقتها الاستيعابية الفعلية فقط، لكي يسمح ذلك بتحقيق التباعد بين الاشخاص.

وقال بيرد إن ذلك يعني أن الاعمال ذات الانتاج الاصغر حجما فقط هي التي سيتم مشاهدتها في البداية.

أما بالنسبة للعروض الكبيرة التي يتم عرضها في "ويست إند" بلندن، فإن عرضها أمام هذا العدد القليل من الجمهور لن يكون مربحا بالقدر الكاف.

ولن يتم مشاهدة الأعمال المسرحية الموسيقية مثل "ماري بوبينز" و"هاميلتون" من جديد إلا في وقت لاحق من الصيف.

وبعد القيام بتخفيف القيود بصورة أكبر، وهو الامر المقرر في 21 من يونيو المقبل، يأمل المشاركون في هذه العروض في أن يتم بعد ذلك تخفيف قواعد التباعد والسماح بحضور كم أكبر من الجماهير من جديد.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال يوم الجمعة الماضي، إنه لا يزال واثقا في أن الإغلاق العام بانجلترا سوف ينتهي في الـ21 من يونيو كما هو مقرر، على الرغم من الارتفاع السريع لحالات الإصابة بسلالة تم رصدها أولا في الهند.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن "هناك مؤشرات أولية لزيادة محتملة" لحالات الإصابة بفيروس كورونا في إنجلترا في الأسبوع المنتهي في 15 مايو.

كما أعلنت هيئة الصحة في انجلترا أيضا أنها تجري تحقيقا بشأن سلالة منفصلة ذات "مظهر تحور غير عادي".

وأثار ذلك مخاوف من أن خطط إعادة الفتح ببريطانيا قد تصبح محل شك، غير أن جونسون قال يوم الجمعة الماضي إنه "حتى اللحظة الراهنة، لا أرى أي شيء يجعلني أفكر أنه يتعين علينا أن نحيد عن خريطة الطريق".

من جانبه، يقول بيرد إن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صعبة من الناحية المالية، حيث أنه مازال يتعين دفع الإيجارات والرسوم الاخرى، حتى في ظل انخفاض أعداد الحاضرين من الجمهور، مضيفا: "إلا أن الامر سوف يؤدي إلى عودة الكثير من الافراد إلى العمل - حيث أن هناك الكثير من العاملين بصورة مستقلة وممثلين وموسيقيين."

ومن المحتمل أن تكون بعض أعمال الانتاج الرئيسية أصغر من ذي قبل بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

وبحسب تقرير ورد في صحيفة "ذا جارديان"، سوف يتعين على مسرحية موسيقية للمؤلف الموسيقي الشهير، أندرو لويد ويبر، على سبيل المثال، أن تكتفي بعدد أقل بكثير من الموسيقيين مما كان الوضع عليه قبل تفشي الوباء.

وأكد لويد ويبر في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه من الضروري جدا أن تتمكن الصناعة من إعادة الفتح بصورة كاملة، في الـ21 من يونيو.

وقال إنه لم يتمكن من فتح أي من مؤسساته خلال المرحلة الأولى من تخفيف القيود، لأسباب تتعلق بالتكلفة.

وسوف يتعين أيضا على شبكة "تيت"، التي تضم متحف "تيت مودرن" المعروف للفن الحديث العالمي، ومتحف "تيت بريطانيا" الشهير في لندن، قبول إجراءات التخفيض الشديد لأعداد الزوار.

وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن يكون تأثير الوباء محسوسا في البرامج الثقافية على المدى الطويل، ولكن ليس بصورة سلبية فقط.

فقد أعلن مسرح "يانج فيك" في لندن أنه سيستمر في البث المباشر لمسرحياته في المستقبل.

ويشار إلى أن "تغيير المصير"، وهي نسخة مسرحية من قصيدة للشاعر والروائي الحائز على "جائزة بوكر"، بن أوكري - وقائمة على نص مصري عمره 4000 عام - ستكون أول مسرحية تُعرض أمام الجمهور عبر الإنترنت وفي المسرح.

ويتوقع بيرد، وهو من خبراء المسرح، أن تزداد العروض من هذا النوع على المدى الطويل. موضحا أن "البث المباشر عبر الانترنت يتيح الاعمال المسرحية أمام المزيد من الأفراد."

ويقول بيرد إنه يمكن للجماهير الذين لا يتوجهون إلى المسارح الكبرى أو الذين لا يمكنهم الحضور لأسباب مالية أو صحية، أن يشاركوا في التجربة - حتى لو لم تحل محل تجربة الحياة الواقعية.