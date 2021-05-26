رفع 1170 طن قمامة ومخلفات صلبة وتركيب 1827 كشاف إنارة في سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج، رفع 1170 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات، وتركيب 1827 كشاف إنارة، وذلك خلال حملات نظافة وإنارة مكبرة نفذتها الوحدات المحلية خلال أسبوع، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تكثيف أعمال النظافة والتطهير والإنارة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة والقرى التابعة، حيث تم تركيب 30 كشاف ليد بمنطقة آل أبو خبر، وطريق المرة الشرقية بقرية عنيبس، وجاري تركيب 1038 كشاف ليد بقرية عثمان بن عفان، كما تم رفع 150 طنا من المخلفات والقمامة من محيط سور المقابر بنزة الحاجر، ومدرسة الصنايع بنين، ونادي فزارة، والشيخ المهجر، وأمام مدرسة الشهيد أحمد فتحي، وشوارع "عمر مكرم، ومركز الشباب والشيخ مبارك، والشهداء، والجمهورية، وهندسة الري، والبساتين، ومحيط مدرسة التحرير، وأمام الهايبر، وشارع رجب وطريق الشيخ تامر وبجوار المؤسسة وبجوار الشيخ جمعة وبجوار مدرسة التجارة وبجوار مدرسة الحرية ومنطقة عمارات الموقف وبجوار محطة الصرف الصحي وموقف مدينة جهينة".

وفي مركز ومدينة أخميم، تم تركيب 300 كشاف، و300 لمبة ليد بقرية الاحايوة، بالإضافة إلى 100 كشاف بمدينة أخميم، و20 كشافا و15 لمبة ليد بنجع أبو راضي بالحواويش، فضلا عن رفع 20 طن قمامة ومخلفات خلال حملات نظافة مكبرة بعدد من الشوارع والطرق الرئيسية.

ورفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، 540 طنا من القمامة والمخلفات والأتربة خلال حملات مكبرة شملت "منطقة الشيخ عياش، والمغني بمنطقة المشتل، ومنطقة أبو سلطان، والأبعدية، ومنطقة الجزيرة، والمنفذ القبلي، وشارع الحرية بحري وقبلي، ومنطقة حوض الزهورات، وشارع عبد الله النديم، وموقف سوهاج، وشارع الإمام الشاطبي، وشارع الإمام الطبري، والمنطقة الصناعية، وخلف أبراج الحملة، ومنطقة شيخ العرب، والمشوادي، ومنطقة أبو عمرة والسلخانة، ومنطقة المدارس".

وشن مركز ومدينة سوهاج حملات نظافة مكبرة شملت قرى "تونس، وسعد الله، ونجع شرف، ونجع احمد عتمان، ونجع المستجد، والقرامطة غرب، ومنطقة سيتي، وامتداد شارع التحرير، وامتداد شارع الجمهورية، وشارع العضاضة"، كما تم قص وتهذيب الأشجار بجزيرة شندويل ومدخل القرية، ورفع القمامة بقرية روافع القصير.

وشهدت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج نشاطا مكثفا لأعمال الكهرباء بالشوارع الرئيسية والفرعية، حيث تم إنارة "شارع صديق المنشاوي، وشارع الجهاد، وخلف المعهد الديني حتى ميدان الشبان، ومراجعة الإنارة في الجزء القبلي من شارع أسيوط سوهاج"، بالإضافة إلى حملات نظافة وتطهير بالشوارع والمنشآت والمباني الحيوية بنطاق الحي.

وفي حي غرب سوهاج تم رفع 350 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال حملات نظافة مكبرة بنطاق الحي، واستمرار أعمال تطوير وتجميل المدخل القبلي وطريق الجوازات، وجاري تركيب بلاط أنترلوك بعدد من الشوارع والحارات الأقل من ٦ أمتار بفرعيات منطقة غرب الكوبري، ومنطقة الغياتية، ومنطقة القطب، والعارف"، وجاري رفع كفاءة الإنارة بمنطقة المخبز الآلي، و٨ شوارع بتفريعات حوض التلاتين.

ونفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما، حملات نظافة بشوارع المدينة والقرى التابعة، أسفرت عن رفع 38 طنا من المخلفات، وتسوية الطرق بشارع القومية العربية، وشارع سعد زغلول، وبين الترعتين، ورفع القمامة من الطريق السريع الشرقي والغربي، ومن أمام المرشح بالعتامنة، والجمعية الزراعية، والمعهد الأزهري للفتيات، ومدخل مشطا ومنطقة مقابر مشطا، وتم مسح وفتح طريق البحر أمام محطة كهرباء مشطا، وشوارع قرية سلامون".

ونقلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة 73 طن قمامة ومخلفات صلبة إلى المقلب الخاص بالوحدة بالجبل الغربي بالظهير الصحراوي، واستمرت أعمال النظافة اليومية بمناطق " المدخل الجنوبي لنزلة المراغة، وشارع كورنيش النيل، مروراً بجوانب مجلس المدينة، والعمارات السكنية، وشوارع وسط المدينة، وشارع المحكمة، وجوانب المدارس، وشارع نجع الحاكم، ونجع خليفة، وفي منطقة الضياع، وشارع المحطة ومحيط المزلقان، والكباري، وغرب السكة الحديد، والعمارات السكنية، وغرب السكة الحديد".

واستهدفت الوحدة المحلية لحي الكوثر منطقة الأنوال الجديدة بحملة ليلية لرفع كفاءة الإنارة العامة، حيث تم تركيب 24 كشاف ليد جديد، كما تم القيام بحملة نظافة مكبرة استهدفت منطقة الأنوال القديمة، ورفع المخلفات ونظافة الشوارع.