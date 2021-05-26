متحدثة الخارجية الأمريكية: حماس حركة إرهابية ولن تعمل معها الولايات المتحدة

قالت جيرالدين جريفيث، المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تهتم بوصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني وعدم وجود أي فوائد من تلك المساعدات لحركة حماس أو أي منظمة إرهابية أخرى.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن مصر ستلعب دورًا هامًا من أجل وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى مناقشة هذا الأمر حاليًا مع القاهرة.

وأكدت تعاون الولايات المتحدة مع مصر ومؤسسة «الأونروا» والأطراف المعنية كافة من أجل توفير المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، مضيفة أنه يتم حاليًا دراسة الظروف على أرض الواقع الفلسطيني.

وأكدت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن حماس حركة إرهابية ولن تعمل معها الولايات المتحدة الأمريكية.

