الاتحاد الأوروبي يطالب محكمة بلجيكية بفرض غرامات على شركة أسترازينيكا

طلب الاتحاد الأوروبي من محكمة بلجيكية فرض غرامات تصل إلى ملايين من اليورو يوميًا على شركة أسترازينيكا وسط الخلاف المحتدم بين التكتل والشركة بشأن إمدادات لقاحات فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة (ديلي إكسبرس) البريطانية اليوم أن مُحامين قدموا هذا الطلب، نيابة عن المفوضية الأوروبية ودول التكتل، كجزء من الإجراءات القانونية ضد شركة الأدوية الأنجليزية السويدية العملاقة بسبب "الانتهاك الصارخ" لعقدها مع التكتل.

وفي خضم الجائحة العالمية، يقاضي الاتحاد الأوروبي الشركة لإجبارها على تقديم 90 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا قبل شهر يوليو. وتقول بروكسل إن الشركة فشلت في التزاماتها التعاقدية من خلال تسليم ربع التطعيمات التي وعدت بها للربع الأول من عام 2021.

وقالت الصحيفة إن الفريق القانوني للاتحاد الأوروبي طالب بغرامة مقدمة قدرها 10 ملايين يورو بالإضافة إلى "10 يورو لكل جرعة ولكل يوم تأخير" .

وقالت الصحيفة إن المفوضية تقول إن الموعد النهائي المُحدد يحل في منتصف يونيو.

وقدمت أسترازينيكا 30 مليون جرعة فقط في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، من أصل 120 مليون تم التعاقد معها.

وتخطط الشركة لتسليم 70 مليونًا فقط من 180 مليونًا وعدت بها في البداية.

وصرح مسؤول في المفوضية في وقت سابق هذا الشهر أن الشركة تقدم حاليا جرعات بمعدل 10 ملايين فقط شهريًا، وهو أقل بكثير من المعدل المُخطط له.

وفي دفاعها تجادل الشركة في المحكمة بأن ترتيباتها تعتمد على "أفضل الجهود المعقولة" وأن الإنتاج تعرض لتأخيرات لا سبيل لاجتنابها.