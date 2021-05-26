تراجع عدد المجنسين في ألمانيا بسبب البريكست وكورونا

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تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وجائحة كورونا في تقليص عدد المجنسين في ألمانيا.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الأربعاء في فيسبادن أنه تم تجنيس حوالي 109 آلاف و900 أجنبي في ألمانيا العام الماضي، بتراجع قدره 15% مقارنة بعام 2019.

وبحسب بيانات المكتب، فإن "نصف هذا الانخفاض يرجع إلى تقلص عدد المواطنين البريطانيين الذين تم تجنيسهم".

وأشار المكتب إلى أنه في عام 2020 تم تجنيس 4900 مواطن بريطاني فقط، بتراجع قدره 66% مقارنة بعام 2019.

وعزا المكتب التراجع العام في عدد المجنسين أيضا إلى فترات الانتظار الأطول وعدد المعالجات الأقل لطلبات التجنيس أمام السلطات المختصة بسبب الجائحة.